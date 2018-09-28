Таганрожец Рома Зверь выловил 4-килограммовую щуку на рыбалке



Таганрожец Рома Зверь выловил 4-килограммовую щуку на рыбалке. В конце сентября артист со своим отцом Виталием Билыком и женой Мариной Королевой поехали в Астраханскую область. Там семья рыбачит на реке Ахтуба.



С лодки певец поймал 4-килограммовую щуку. Таганрожец рассказал, что планирует сделать из хищной рыбы котлеты.



Свое фото с щукой Роман Билык опубликовал в «Инстаграме». Подписчики артиста по достоинству оценили его улов. Они отметили, что пойманная рыба очень хороша.