Таганрожец Рома Билык и группа «Звери» выпустили новый альбом



Группа «Звери» порадовала поклонников новостью о выходе нового альбома. Об этом событии музыканты сообщили 26 октября.

В альбом, получивший название «10», вошло шесть песен.



Имя пластинка получила в честь 10-летнего юбилея коллектива, плюс ко всему она вышла в октябре - 10-м месяце в году.

«В альбоме главный герой с юмором задумывается о современных проблемах в песне «В моем городе» под суровые басы гитары, скептично усмехается над внутренней борьбой в «Бесах», – говорится в сообщении группы. - Он мечтает и любит в печальной балладе «Уходи» и меланхоличной песне «Мы стали». А слова трека «Вечером» хочется скандировать уже после первого куплета.



Отметим, что мнения поклонников по поводу альбома разделились. Часть фанатов похвалила новые композиции, другая резюмировала: «Не понравилось ни одной». Фолловеры считают, что последние годы песни группы стали исключительно лиричными: «Где старый добрый рок от Романа?» - интересуются поклонники.