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Таганрожец Фёдор Добронравов выложил в сети редкое фото с мамой

Таганрожец Фёдор Добронравов выложил в сети редкое фото с мамой
Актёр театра и кино Фёдор Добронравов поделился с поклонниками редким снимком. На нём запечатлён сам артист, когда он был ещё крохой, сидящий на руках у матери.

- Поздравляю с одним из самых нежных праздников — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом — мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными! – пишет Добронравов под фотографией.

Поклонники активно комментируют пост, выражая своё восхищение творчеством артиста.

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