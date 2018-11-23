Таганрожец Фёдор Добронравов выложил в сети редкое фото с мамой



Актёр театра и кино Фёдор Добронравов поделился с поклонниками редким снимком. На нём запечатлён сам артист, когда он был ещё крохой, сидящий на руках у матери.



- Поздравляю с одним из самых нежных праздников — Днем матери! Желаю каждой женщине, которая достойна называться гордым словом — мама, огромного счастья. Чтобы ласковые глаза светились добротой и гордостью за своих детей. Чтобы радость и легкость сопутствовали и вдохновляли. Будьте самыми любимыми, необходимыми и ценными! – пишет Добронравов под фотографией.



Поклонники активно комментируют пост, выражая своё восхищение творчеством артиста.