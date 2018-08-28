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Таганрожцу, склонившему девушку-подростка к употреблению наркотиков, оставили приговор без изменений

Таганрожцу, склонившему девушку-подростка к употреблению наркотиков, оставили приговор без изменений
Таганрожцу, склонившему девушку-подростка к употреблению наркотиков, оставили приговор без изменений. Заседание апелляционной комиссии состоялось 30 августа.

Ранее таганрогским судом было установлено, что парень склонил девочку подростка 14 лет к употреблению наркотиков. В итоге школьница попала с наркотической интоксикацией в больницу.

-Подсудимый вину в совершении преступления не признал, полностью отрицал свою причастность к незаконным действиям с наркотическими средствами, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.

В итоге приговор остался без изменения: 10 лет колонии строгого режима.

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