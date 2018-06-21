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Таганрог затопило после сильного ливня

Таганрог затопило после сильного ливня
Таганрог затопило после сильного ливня. В ночь на 24 июня в Таганроге прошел сильнейший ливень. Он стал причиной жуткого потопа.

Некоторые лужи достигают нескольких десятков сантиметров в глубину. При этом людям приходится

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