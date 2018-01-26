Авторизация

Регистрация


  • USD 56.29
  • EUR 69.85
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Сын разыскивает 46-летнего отца в Ростове

Сын разыскивает 46-летнего отца в Ростове
Сын разыскивает 46-летнего отца в Ростове. Вячеслав Шуменко ушел из дома 23 января, и с тех пор родственники ничего не знают о его судьбе.

Как рассказал сын пропавшего, Константин, его отец отдыхал у друга в гостях. Не рассчитав времени, он засиделся допоздна и, чтобы попасть домой, вызвал такси. Однако он так и не вернулся. Последний раз родные разговаривали около трех часов ночи, наутро абонент был не в сети.

Вячеслав Шуменко выглядит на 45-47 лет. Он плотного телосложения, его рост - 175-180 сантиметров.

Уезжая от друга, он надел только свитер, брюки и темные ботинки. При нем был телефон. 

Если кто-нибудь видел Вячеслава или знает о его местонахождении, просьба позвонить его сыну Константину по номеру: 8-928-229-64-11.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.