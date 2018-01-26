Сын разыскивает 46-летнего отца в Ростове



Сын разыскивает 46-летнего отца в Ростове. Вячеслав Шуменко ушел из дома 23 января, и с тех пор родственники ничего не знают о его судьбе.



Как рассказал сын пропавшего, Константин, его отец отдыхал у друга в гостях. Не рассчитав времени, он засиделся допоздна и, чтобы попасть домой, вызвал такси. Однако он так и не вернулся. Последний раз родные разговаривали около трех часов ночи, наутро абонент был не в сети.



Вячеслав Шуменко выглядит на 45-47 лет. Он плотного телосложения, его рост - 175-180 сантиметров.



Уезжая от друга, он надел только свитер, брюки и темные ботинки. При нем был телефон.



Если кто-нибудь видел Вячеслава или знает о его местонахождении, просьба позвонить его сыну Константину по номеру: 8-928-229-64-11.