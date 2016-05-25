Священнослужителя, устроившего пьяное ДТП, запретили в священнослужении



В Донской митрополии сообщили, что спровоцировавшему ДТП священнослужителю запретили священнослужение.

- Поскольку он совершил ДТП с подобными последствиями, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий своим указом запретил его в священнослужении с формулировкой «за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения», - прокомментировал пресс-секретарь митрополита Игорь Петровский.



Решение дальнейшей судьбы священнослужителя будет передано на рассмотрение церковного суда.

- Подобное могло случиться с кем угодно, врачом, учителем или журналистом. В связи с этим, я хотел бы напомнил слова Христа: «кто из вас без греха, пусть первым кинет камень», - добавил Игорь Петровский. - Однако последствия для священника будут строже. Кроме закона юридического, существуют еще и законы церковные, по которым он также будет проходить.



Напомним, ДТП произошло ночью 17 января на переулке Халтуринском. За рулем «Мицубиси ASX» находился штатный клирик Благовещенского греческого храма Ростова-на-Дону Димитрий Кивилиди. В иномарке, кроме водителя в момент аварии находились женщина и 8-летний ребенок.