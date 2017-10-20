Светодиодные ёлки украсят Ростов к Новому году



Светодиодные ёлки украсят Ростов к Новому 2018 году. Всего на улицах города появятся шесть светящихся деревьев.



Конструкция представляет собой каркас 1,2 метра высотой и 1,10 метра шириной, оформленный 1 500 лампочек. Светиться деревья будут золотистыми огнями. Конкурс на поставку объёмных декоративных элементов объявило городское управление культуры. Стоимость одной такой светящейся ёлки составляет порядка 100 тысяч рублей. Всего на закупку новогодних конструкций будет выделено 600 тысяч. Покупка финансируется из средств городского бюджета. Где именно появятся «золотые» деревья, пока не известно.



В настоящее время управление культуры Ростова ищет подрядчика через сайт госзакупок. Конкурс, который определит поставщика, состоится 7 ноября. Заявки на участие принимаются до 3 ноября.



Продукция должна быть отгружена в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. А вот монтаж в обязанности подрядчика не входит. Его представитель должен будет обучить персонал заказчика сборке, установке и подключению конструкций.



Напомним, ранее городское управление наружной рекламой объявило конкурс на поставку и установку праздничных конструкций к Новому году. Одной среди прочих заявок была поставка и монтаж фигур в виде медведей. Светящиеся конструкции появятся в центре Ростова в нескольких местах.