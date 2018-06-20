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Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти
В Ростове 22 июня прошла акция памяти. В четыре часа утра на городской набережной ростовчане зажгли сотни свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны.

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

В акции «День памяти и скорби» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители духовенства, студенты, сотрудники городских предприятий, лидеры молодежных общественных организаций, участники военно-патриотических клубов и поисковых отрядов.


Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

Кроме местных жителей, к акции присоединились гости города, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Специально для них об этой трагической дате для нашей страны рассказали через переводчика.

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

Собравшиеся окунулись в атмосферу довоенной мирной жизни. 22 июня по всей стране проходили выпускные. Вчерашние школьники строили планы на будущее, мечтали. В один миг всё было разрушено. Из репродукторов раздался голос диктора: «22 июня 1941 года в четыре часа утра без объявления войны гитлеровская Германия вероломно нарушила границы Союза Советских Социалистических республик».

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

В Великой Отечественной войне погибли 26 миллионов советских граждан.

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

Памятная акция завершилась традиционным спуском на воду венков.

Свеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памятиСвеча на рассвете: в Ростове прошла акция памяти

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