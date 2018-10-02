Супруга полковника Захарченко из Ростовской области эмигрировала в США



Супруга полковника Захарченко из Ростовской области, обвиненного во взяточнистве, покинула Россию 3 октября. Марина Семынина эмигрировала в США. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».



Женщина купила билет до аэропорта Хитроу и вместе со своей дочерью полетела в Великобританию. Она спешно покинула Россию после ареста доверенного адвоката Дмитрия Захарченко Виктора Белевцова.



Вероятно, она решила отправиться за границу из-за того, что суд начал конфискацию имущества Захарченко в пользу государства. Сейчас «Росимущество» реализует квартиру бывшего полковника.



Отмечается, что эмиграция может быть связана с задержанием совладельца «1520» Валерия Маркелова и юриста Виктора Белевцова. По версии следователей, Маркелов заплатил Захарченко два миллиарда за покровительство бизнеса. Белевцов был посредником во время передачи взятки.