Супруга главы Ростова за год заработала 18 млн рублей





Сотрудники администрации Ростова опубликовали свои доходы за 2017 год.



Заработок мэра донской столицы Виталия Кушнарева в прошлом году составил 2,9 млн руб. В собственности градоначальника - квартира площадью 173 кв. м и автомобиль «BMW X5 xDrive30d». Доход первой леди Ростова оказался в шесть раз больше, чем у супруга. Жена главы ростовской администрации заработала 18,5 млн руб. Она владеет четырьмя земельными участками общей площадью 18 017 кв. м, зданием мясного павильона площадью 393 кв. м, административным зданием площадью 455 кв. м, нежилым помещением площадью 64,4 кв. м. Передвигается супруга главы на «Ауди Q5».



В собственности несовершеннолетнего ребёнка мэра Ростова - квартира площадью 90 кв. м. У остальных членов семьи, в том числе самого Виталия Кушнарева, его жены и второго несовершеннолетнего ребенка, эта жилплощадь находится в пользовании.



К слову, всего на пять миллионов меньше первой леди заработала супруга заместителя главы Олега Маркитантова. Её доход составил 13,5 млн руб., в то время как сам чиновник заработал всего лишь 1,6 млн руб. В его собственности - два жилых дома площадью 97 и 298 кв. м, земельный участок площадью 607 кв. м.



Супруга Олега Маркитантова владеет тремя земельными участками общей площадью более 2 000 кв. м, тремя квартирами площадью 62, 119, 119 кв. м, четырьмя нежилыми помещениями площадью 56, 63, 331 и 383 кв. м. В автопарке супруги Маркитантова - два «Mерседеса Бенц» и «ВАЗ-21011».



Самым богатым из заместителей главы стал Александр Скрябин. Он заработал больше своего начальника – 3,8 млн руб.



Самым богатым главой района стал глава администрации Октябрьского района Юрий Золотарев. Его доход за прошлый год составил 9,5 млн руб. В его собственности - три земельных участка (29, 35, 604 кв. м), две квартиры площадью 52 и 37 кв. м, жилой дом площадью 81 кв. м. Юрий Золотарев также владеет двумя гаражами, в которых, по всей видимости, стоят автомобили «Нива Шевроле» и «Лексус RX».