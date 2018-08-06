Суды Ростова завалили исками к центру «Афина», откуда клиенты выходили с кредитами на сотни тысяч рублей





Богиня-мошенница



«Алло, Нина Ивановна? – в трубке раздается приятный женский голос. - Приглашаем вас пройти бесплатное медицинское обследование в нашем центре…». Так или почти так начинались все разговоры по телефону с ростовчанками, которые впоследствии оказались обладательницами многотысячных кредитов.



Нина Ивановна – это собирательный образ более 60 потерпевших, попавшихся на удочку сотрудников некоего ООО «Афина», работающего под видом оздоровительного центра. Жительницам Ростова поступал телефонный звонок. На том конце трубки человек, хорошо осведомленный о проблемах их здоровья, приглашал прийти в офис с паспортом, чтобы пройти медицинское обследование. В офисе ласковый голос обретал телесную оболочку. Миловидная девушка или доброжелательный молодой человек в белом халате вежливо встречали клиентов. Женщин водили по кабинетам, расспрашивали о здоровье, угощали чаем, демонстрировали баночки с чудодейственными препаратами, брали какие-то анализы. Все это длилось несколько часов. И когда клиенты желали только одного – поскорее уйти, им давали на подпись договор якобы на бесплатные медицинские процедуры. Уже дома, придя в себя, посетительницы центра обнаруживали, что подписали кредитный договор на огромные суммы.



Сценарий мог варьироваться: кому-то по телефону обещали бесплатную диагностику, кому-то - бесплатные процедуры. Но во всех случаях переступивших порог «Афины» просто так не отпускали.



Когда шокированные женщины, а потерпевшие оказались только женского пола, причем пенсионного или предпенсионного возраста, пытались расторгнуть договор, им отвечали, что оснований для этого нет.



Расторжению не подлежит





За 2-3 баночки неизвестного косметического средства ростовчанки выплачивают 100-тысячные кредиты.



Как же работает эта хорошо обкатанная схема? Все очень сложно и в то же время элементарно просто. В стопке документов, которые подсовывают клиентам, прося спешно подписать, отворачивая уголки листков («У меня было такое чувство, что они куда-то торопятся, да я уже и сама была готова все подписать, лишь бы уйти», - рассказывала одна из потерпевших), - договор купли-продажи, кредитный договор, акт приема-передачи и согласие на обработку персональных данных. Предметом купли-продажи были косметические средства (кремы, мази, массажные масла и т. п.), заключался он с ИП Усвановым, ИП Усвановой, ИП Косовой. Товар оплачивался за счет кредитных средств банка. Сотрудники «Афины» не мелочились. Кредиты оформлялись на баснословные суммы – 130, 140 и даже 270 тысяч рублей!



Потерпевшие были уверены, что подписывают договоры о безвозмездном оказании медицинских услуг. А все коробочки с кремами добродушные афиновцы просто дарили! «Меня уже в коридоре догнали и вручили эти коробки, сказав, что это подарок», - вспоминала одна из клиенток. Предметом договора купли-продажи косметика выступала не просто так. Контракт на оказание медицинских или иных услуг легко расторгнуть, а вот договор на продажу косметики - нет, потому что этот товар возврату не подлежит.



По условиям договора, при приобретении косметики продавец обеспечивал заявителя безвозмездно в течение трех месяцев 40 процедурами, оказываемыми центром ООО «Афина». Такие вот добрые ребята: продают косметику за сотни тысяч рублей, а свои услуги дарят.



Божественные клоны



В феврале 2017 года суд по иску Управления Роспотребнадзора прекратил деятельность ООО «Афина» в области медицины и косметологии в городе Каменске-Шахтинском. Это решение назрело после многочисленных жалоб местных жителей. Суд признал, что организация не доводила до клиентов полную и достоверную информацию об услугах, а также порядке и способах их оплаты. Кроме того, «угрозу здоровью и жизни потребителей представляет реализация косметических товаров в ходе оказываемых услуг без подтверждения их безопасности и качества».



Но уже в июне новая богиня «родилась» в Азове и взялась за старое под руководством того же директора - госпожи А. С. Савченко, партнером которой был ИП П. С. Усванов. Активно работает своя «Афина» и в Новочеркасске. Учредителями последней являются все тот же Усванов и некая Савченко. Однако самую активную деятельность «Афина» развила в Ростове.



Теперь интересная деталь. Как удалось выяснить, лицензия на оказание косметических услуг есть только у «Афины», зарегистрированной в Новочеркасске на улице генерала Лебедя. И оказывать косметические услуги можно только по адресу, указанному в лицензии, то есть в Новочеркасске на улице генерала Лебедя. Но, как мы помним, всех в центр приглашали именно на медицинское обследование, оздоровительные процедуры! То есть все происходящее в «Афине» на улице Социалистической, 88 в Ростове вообще не имеет юридической силы. Но об этом - позже.



Фемида против «Афины»



Осознав, в какую ловушку попали, пенсионерки обращались в различные структуры, такие как Росздравнадзор, Роспотребнадзор, ну и, разумеется, в правоохранительные органы – полицию и прокуратуру. Как и следовало ожидать, в ответ женщины получали отписки. Тем временем «Афина» продолжала работать и обманывать людей. Все пострадавшие шли по тому же кругу, что и их предшественники.



Обманутым оставалось только нанимать адвокатов и добиваться справедливости в суде. Но и другая богиня, на этот раз правосудия, - Фемида - осталась равнодушна к проблемам пенсионеров.

– На документе подпись ваша?

– Моя.

– Значит, оснований расторгать договор нет.

Попросту говоря: смотрите, что подписываете. Таким коротким резюме можно описать большинство решений суда.

Однако в январе этого года в деле наступил переломный момент. Когда число заявлений в полицию превысило 50, правоохранители, наконец, возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Узнать детали расследования не удалось. В донском главке на письменный запрос редакции не ответили.



Тем не менее суды стали выносить решения в пользу пострадавших, расторгая абсурдные договоры и обязывая вернуть деньги пострадавшим, уплаченные в счет погашения кредита. Предыдущие судебные решения ростовчане смогли оспорить в апелляционной инстанции. Не во всех случаях, конечно, но тем не менее. Однако тут возникла другая проблема: судебные приставы не могут найти господина Усванова, чтобы взыскать с него средства. Как в воду канул.



Среди потерпевших есть и те, кто, проиграв иск в суде до возбуждения уголовного дела против «Афины», не имея опыта в подобных делах, не стал оспаривать решение суда. Теперь этих людей одолевают банки и коллекторы.



А что же банки?



Работа с банками у предприимчивых бизнесменов строится на основании агентских договоров, заключенных ИП Усвановым П. С. и ИП Усвановой Е. А. с ООО «КБ Ренессанс Кредит», ОАО «ОТП - Банк», ОАО «Альфа-Банк», ПАО «Восточный Экспресс Банк» и АО «Тинькофф Банк».



Здесь самое время вернуться к той интересной детали, о которой упоминалось выше. Дело в том, что агентский договор так же, как и лицензия, выдается на конкретный адрес. Когда в суде одна из потерпевших попросила предоставить договор с банком, представитель «Афины» так и не продемонстрировал документ.



Кроме того, в договоре с одной из потерпевших указан адрес в городе Новочеркасске, где женщина, разумеется, не была. Это дает основание полагать, что агентский договор с банком заключен как раз на адрес в Новочеркасске.



Более того, из банковской выписки стало известно, что средства по договору купли-продажи, заключенному с ИП Усвановым, были перечислены госпоже Усвановой, так же, как и средства по договору с ИП Косовой.



Как стало известно, следователь, ведущий дело о мошенничестве, не привлекает представителей банков к расследованию. По мнению следствия, «банки здесь ни при чем». Что-то подсказывает, что это не так. Во всяком случае, банк одобряет кредит, многотысячный заем пенсионерам, не запрашивая данные ни о размере пенсии, ни об иных источниках дохода. Какова вероятность того, что человек старше 60 лет, самостоятельно направивший заявку в банк на получение кредита на сумму 100 и более тысяч, получит положительный ответ? Очень мала. А в нашем случае кредиты на 130, 150, 170 и более тысяч рублей оформлялись запросто.



Все же следователям стоило бы выяснить, как работает эта схема и какую роль в ней играют финансовые учреждения.



Послесловие



Не хочется еще больше расстраивать и без того пострадавших людей, но возбужденное уголовное дело и выигранные суды - еще не гарантия того, что история для них закончится благополучно. С учетом того, что пострадавших больше 60, только их опрос может занять колоссальное время. Суд может обязать расторгнуть договор, но уплаченные по кредиту деньги должны возвращать нечистые на руку предприниматели, но они, как было сказано выше, становятся невидимыми для исполнителей судебного решения.



С каждым днем мошеннических схем становится все больше. К сожалению, не уменьшается и число людей, попадающих в лапы аферистов. Тысячи, если не миллионы, людей по всей стране оказываются в безвыходной ситуации. Однако наши правоохранители до сих пор не придумали, как бороться с разного рода мошенниками. Преступники всегда оказываются изобретательнее.