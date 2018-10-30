Суд в Ростове вынес решение по делу о жестоком убийстве 52-летней женщины



В Ростове суд вынес решение по делу о жестокой расправе над 52-летней женщиной. Приговор огласил Железнодорожный суд донской столицы.



Обвиняемый 34-летний Сергей З. был признан виновным в убийстве Виктории Прохоровой. Преступник и его жертва познакомились в одном из баров Ростова в начале января 2018 года. Эффектная блондинка привлекла внимание мужчины. После знакомства в заведении, они решили продолжить общение дома у Сергея. Женщина провела ночь у нового знакомого в квартире в ЖК «Акварель». Наутро она призналась, что у неё есть муж. Узнав правду, новоиспечённый любовник вышел из себя, он рассчитывал продолжить отношения.



Ещё пребывая в состоянии опьянения, разгневанный мужчина набросился на Викторию. После нескольких ударов, она упала, а Сергей отправился спать. Через несколько часов он проснулся. Женщина продолжала неподвижно лежать на полу. К этому времени она уже была мертва.



Решив избавиться от тела, ростовчанин расчленил тело кухонным ножом и разложил по пакетам. Мешки он выбросил в реку Темерник.



Тем временем родные Виктории уже били тревогу. Они обратились в полицию с заявлением о пропаже. Листовками с фотографиями и приметами Прохоровой был завешан весь город. К её поиску подключились волонтёры.



Полицейские, в свою очередь, восстанавливали события вечера, когда женщину в последний раз видели живой. В результате им удалось найти бар, который она посещала и где познакомилась со своим убийцей. Вскоре следователи нашли и самого Сергея. На допросе он во всём признался.

– Обвиняемый признан виновным в совершении преступления по статье «Убийство», - рассказали в пресс-службе Железнодорожного суда Ростова. – Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.



Приговор в законную силу не вступил. Осужденный ещё может его обжаловать.

