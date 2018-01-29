Суд признал незаконным отказ департамента архитектуры Ростова в строительстве многоэтажки на площади Ленина





Арбитражный суд Ростовской области признал незаконным отказ Департамента архитектуры и градостроительства Ростова в строительстве 22-этажного дома на площади Ленина.



Более того, суд обязал департамент рассмотреть вопрос о выдаче разрешения ООО «Московская строительная компания» на строительство многоквартирного жилого дома с торговым центром и офисными помещениями.



Напомним, речь идёт о площадке перед гостиницей «Амакс», где в советское время находился фонтан. В прошлом году мэрия Ростова отказала застройщику, выкупившему эту территорию у частного лица, в строительстве на этом месте высотки. Однако «Московская строительная компания» обжаловала это решение в суде. 29 января Арбитражный суд Ростовской области признал отказ незаконным.



Добавим, что ростовчане крайне негативно отреагировали на новость о строительстве многоэтажки на площади Ленина. Жители города направляли жалобы в мэрию и создавали петиции на интернет-площадках с требованием не допустить строительство.