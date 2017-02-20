Суд отклонил апелляцию студентов, выкопавших на кладбище труп 84-летней женщины





Студенты, выкопавшие труп 84-летней женщины на новочеркасском кладбище, заплатят ее родственникам 900 тыс. руб. Молодые люди подали апелляцию, но Ростовский областной суд ее отклонил, сообщает DonDay Новочеркасск. За исполнением приговора проследят приставы.



Сейчас двое осужденных, -19-летние Анастасия Бурлакова и Константин Задвинский, отбывают срок в колонии-поселении. Их несовершеннолетняя сообщница отделалась условным сроком.



Напомним, что ужасающий инцидент произошел 5 ноября 2014 года. Студенты ветеринарного факультета Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления пробрались ночью на кладбище и раскопали могилу 84-летней женщины. Они отрезали у умершей голову и кисти рук, и принесли в общежитие. Их соседи почувствовали запах разложения и вызвали полицию. На допросе злоумышленники сказали, что хотели сделать из черепа и кистей пенсионерки пепельницу и руны. 9 марта 2016 года Бурлаковой и Задвинскому назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.