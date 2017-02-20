Суд отказался смягчить приговор сыну замглавы «Газпрома», насмерть сбившему жителя Ростовской области





Волжский суд отказался смягчить приговор сыну замглавы «Газпрома» Роману Яковлеву, насмерть сбившему жителя Ростовской области. «Золотого мальчика» приговорили к двум годам и пяти месяцам колонии общего режима



Защитники Яковлева решили, что это слишком суровый приговор. Адвокаты потребовали вместо лишения свободы назначить Яковлеву исправительный работы. Дело пересмотрели 20 февраля, однако суд отклонил ходатайство защиты.



На слушании присутствовали мать погибшего ростовчанина, ее адвокат и защитники подсудимого.

- На суде сказали, что рано говорить об исправлении, - рассказала DonDay.ru мама погибшего парня. - Судья поддержал позицию прокурора и оставил приговор в силе. Это справедливое решение. Но я намерена добиваться ужесточения приговора.



Сам Яковлев присутствовал на суде только виртуально. Конференцию с судом он вел прямо из кабинета начальника колонии. Защитники сына замглавы «Газпрома» пытались убедить судью в том, что Яковлев исправился, акцентировали внимание на том, что он занимается благоустройством территории колонии и ведет себя примерно. Но сторону обвинения эти доводы не убедили.



Напомним, сын замглавы «Газпрома» Роман Яковлев насмерть сбил 20-летнего жителя Ростовской области в октябре 2015 года. Житель слободы Калач-Куртулак Ростовской области Владислав Иванов на роликах переезжал дорогу по «зебре» в центре Волгограда. Яковлев за рулем «Ленд Крузера», не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил парня, а затем скрылся с места происшествия. Свое поведение он объяснил тем, что испугался ответственности. Отметим, Яковлев не раз нарушал правила дорожного движения, но ему все сходило с рук, пока не погиб Владислав Иванов.



До ареста Роман Яковлев был заместителем директора крупной стоматологической фирмы «Продент» в Волгограде. Сын заместителя руководителя «Газпрома» жил в собственной квартире и владел дорогим автомобилем, управляя которым он и сбил молодого человека.



Слева на фото- погибший Влад Иванов, справа- Роман Яковлев.

