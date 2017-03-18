Суд отказался от допроса потерпевших дольщиков по делу директора «Ванта» Чабанова





Суд отказал в допросе всех потерпевших дольщиков, проходящих в качестве потерпевших по делу директора строительного концерна «Вант» Валерия Чабанова.



20 марта на очередном заседании в Кировском суде адвокаты Чабанова потребовали вызвать и допросить всех потерпевших. Однако судья посчитал, что в деле и так достаточно материалов. В ответ сторона защиты ходатайствовала об отводе судьи. Прошение также осталось неудовлетворённым, сообщает DonDay.ru.



По словам адвоката Валерия Чабанова Светланы Подгорной, в суде допросили всего около 30 человек. Юрист также заявляет, что многие дольщики уже получили квартиры, некоторые даже успели их перепродать. И претензий они не предъявляют. Подгорная считает, что суд хочет быстрее завершить разбирательство и вынести приговор.



Рассмотрением дела в суде недовольны и сами дольщики. Адвокат одного из них Ирина Трилисова рассказала, что не все материалы были включены в дело. Например, туда не попали недостроенные дома между улицами Красноармейской и Восточной. По её словам, около 100 человек, вложивших деньги в строительство квартир на этих улицах, так и не получили своё жильё.

- Все идет к тому, чтобы как можно быстрее осудить Чабанова на максимальный срок, а дольщикам сказать: «Мы миссию выполнили. Человек сидит - проблемы нет», - считает адвокат. - Но люди так и не получили свои квартиры...



62-летний Валерий Чабанов, у которого диагностировали рак, содержится в СИЗО. Три раза в неделю его привозят в суд, чтобы зачитать 50 томов уголовного дела. Напомним, Валерий Чабанов обвиняется в обмане 250 дольщиков и краже более 322 млн руб.