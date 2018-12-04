Суд отказал в строительстве гостиницы на площади Ленина в Ростове





Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал ООО «Московская строительная компания» в строительстве многоэтажного дома на площади Ленина. Решение опубликовано на сайте суда.



Напомним, столичная фирма планировала построить на месте фонтана перед гостиницей «Амакс» 22-этажный жилой дом. На этой территории осенью 2016 году появился строительный забор и даже началось рытьё котлована. Однако ростовчане и представители общественности выступили против застройки площади. Тогда Департамента архитектуры и градостроительства Ростова запретил строительство. Решение ведомства компания обжаловала в суде. Суд вынес решение в пользу застройщика и обязал администрацию пересмотреть постановление о запрете на возведение высотки. Мэрия, в свою очередь, также обратилась в суд. В апелляции департаменту архитектуры удалось добиться пересмотра предыдущего решения.



Однако девелопер попытался опротестовать постановление в Северо-Кавказском Арбитражном суде. Но последующая инстанция оставила в силе решение предыдущей.