Суд обвинил защиту Чабанова в затягивании процесса





В Кировском суде Ростова 24 марта продолжились слушания по делу Валерия Чабанова. Бывшего директора строительного концерна «ВАНТ» обвиняют в мошенничестве и краже денег дольщиков.



В начале процесса стало известно, что Валерий Чабанов отказался от одного из своих адвокатов. Чабанов и его защита считают, что юрист Соболев действовал не в их интересах. Новый адвокат в суде попросил дать ему неделю на то, чтобы ознакомиться с материалами дела, сообщает DonDay.ru.



В этот же день перед судом выступили двое свидетелей защиты: родной брат подсудимого, директор ООО «Центр» Юрий Чабанов и директор ООО «РегионМеталл» Владимир Евлахов. Свидетели утверждают, что многоквартирные дома достроили, «ВАНТ» доступа к их бухгалтерии не имел и перечислял им деньги по безналичному расчету.



Сам Валерий Чабанов тоже должен был дать показания на слушании, однако он отказался это делать из-за того, что не был готов. Адвокат подсудимого Светлана Подгорная попросила суд дать защите время на то, чтобы подготовиться. Между адвокатом и судьей произошла перепалка. Последний отметил, что Чабанова еще две недели назад предупредили о том, что ему придется давать показания. Суд считает, что защита делает все для того, чтобы затянуть процесс.



Государственный обвинитель отметила, что подсудимого можно будет выслушать на любом заседании. В конце концов судья согласился перенести допрос на понедельник, 27 марта.



Однако защита осталась недовольна и этой датой. Светлана Подгорная планирует в назначенный день снова просить перенести допрос.



Напомним, Валерия Чабанова обвиняют в хищении более 300 млн руб. у дольщиков.