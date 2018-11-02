Студентка из Ростова обвинила сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании



23-летняя Вероника Максимова из Ростова обвинила сына вице-президента «Лукойла» в изнасиловании. 4 ноября заявление девушки зарегистрировали в отделе полиции района Дорогомилово Москвы.



По словам девушки, 2 ноября она осталась ночевать у сына топ-менеджера 22-летнего Руслана Шамсуарова в доме на площади Победы. Студентка утверждает, что с молодым человеком у неё были дружеские отношения. Спать они ложились одетыми, сообщает «Рен-ТВ».



Но утром, когда Вероника пошла в душ, парень ворвался к ней и предложил искупаться вместе. Получив отказ, он набросился на подругу и изнасиловал её. Затем он нашёл в смартфоне девушки пикантные фото, которые она отправляла своему бывшему возлюбленному. Вспылив, Шамсуаров изнасиловал её ещё раз.



В свою очередь сын олигарха отрицает все обвинения. Руслан утверждает, что они вступили в половую связь с ростовчанкой по обоюдному согласию. Молодой человек также считает, что его подруга оказывает эскорт-услуги. Такой вывод он сделал, посмотрев снимки в её телефоне.



Добавим, что Вероника Максимова – уроженка Ростова-на-Дону. Сейчас девушка живет и учится в столице.



Руслан Шамсуаров - сын вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. В первый раз привлек к себе внимание в 2016 году. На своём «Мерседесе», за рулём которого сидел его приятель, он участвовал в уличных гонках в Москве. Водитель не подчинился требованию сотрудников ГИБДД об остановке, из-за чего правоохранители организовали преследование иномарки. Уходя от погони, в салоне авто Шамсуаров-младший вёл трансляцию в социальных сетях, оскорбляя при этом правоохранителей. После инцидента представителя золотой молодёжи приговорили к 300 часам обязательных работ и конфисковали у него машину.