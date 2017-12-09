Строительство дальнего западного обхода Краснодара одобрено научно-техническим советом «Автодора»





Новая магистраль соединит автомобильную краевую дорогу Краснодар - Темрюк – хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон».



Вариант строительства западного обхода утвердили на заседании научно-технического совета государственной компании «Автодор». Новый маршрут обеспечит транспортный подход к Крымскому мосту через Керченский пролив. Начать строительство дороги президент страны поручил после заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспортной системы Юга России в сентябре 2016 года.



Так, трасса соединит краевую дорогу Краснодар - Темрюк – хутор Белый и федеральную трассу М-4 «Дон». Маршрут проложат недалеко от станицы Марьянской, далее он пройдет вблизи хутора Копанского, Нововеличковской и Новотитаровской станиц, затем на 1 304-м км, в районе хутора Октябрьский, примкнет к М-4. Члены научно-технического совета предусмотрели, чтобы транспортный коридор возвели в обход зоны перспективной застройки и существующей городской агломерации.



По подсчетам специалистов к 2034 году плотность автомобильного потока на этом участке магистрали составит около 30 тысяч машин в сутки. Протяженность новой четырехполосной трассы 1-й категории будет равняться 52,6 километра. Средняя скорость движения составит 120 км/ч. Также дорога предполагает четыре моста, три транспортные развязки и десять путепроводов. Стоимость объекта достигает почти 29,7 миллиарда рублей без учета инфляции.