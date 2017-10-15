Стритрейсерше из Ростова, насмерть сбившей мужчину, грозит до 5 лет тюрьмы



Девушке на «Ауди-R8» из Ростова, насмерть сбившей мужчину, грозит до 5 лет лишения свободы.

Владелицу дорогой иномарки Юлию Анисову обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее смерть человека». О роковом вечере, в который погиб Александр Шамов, DonDay.ru рассказала его сестра Анастасия Чеботарева. Она отметила, что о смерти брата семья узнала из СМИ.

- О гибели Саши мы узнали на следующий день из новостей, - рассказала Анастасия. - Мы не могли поверить в случившееся. Еще вчера я говорила с ним по телефону, а сегодня узнаю, что брата нет в живых.



По словам девушки, все обстоятельства аварии родственники скончавшегося выясняли самостоятельно. Родная тетя Александра звонила во все морги, связывалась с полицейскими, следователем и ГИБДД. Никто не сообщил близким о трагедии, хотя при погибшем был паспорт и телефон.

- Мы до последнего надеялись, что это не он, - добавляет сестра Александра. – В конечном итоге мы дозвонились в морг при БСМП и назвали данные Саши. Он находился у них.



Экспертиза показала, что после наезда ростовчанин некоторое время был жив. Сбитый пешеход лежал на асфальте с переломанными костями, не пострадало только лицо. Девушка отметила, что врачи пытались его спасти, но все было тщетно.



Простившись с Сашей, семья стала изучать все подробности случившегося. Родственники нашли несовпадения во многих моментах.

- По официальной информации, Саша переходил дорогу на проспекте Шолохова 93, - объясняет Анастасия. – При этом, мы уверены, что Саша в тот вечер вышел из дома друга и перебегал дорогу на Шолохова 158, недалеко от пешеходного перехода. После удара его обувь оказалась на «зебре». Ну не могут кроссовки пролететь 250 метров и оказаться на переходе. Это что-то из области фантастики.



Вернуть мужчину невозможно. Однако близкие намерены добиться для автоледи на «Ауди» заслуженного наказания.

До сих пор ей не избрали никакой меры пресечения, - говорит сестра погибшего. – После смерти Саши к нам приехал адвокат девушки и сказал «Хотим вам помочь и дать немного денег на похороны». Но мы ничего не взяли. Предложение выглядело, как попытка откупиться подачкой.



Сейчас идет расследование происшествия. Родственники погибшего пытаются найти очевидцев ДТП. Семья считает, люди должны нести полную ответственность за содеянное, независимо от статуса. Максимально Юлия Анисова может получить до пяти лет лишения свободы.



Напомним, авария произошла 11 октября на проспекте Шолохова. 29-летняя ростовчанка на «Ауди Р8» насмерть сбила 32-летнего мужчину. От полученных травм горожанин скончался на месте трагедии.