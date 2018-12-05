Страховой Дом ВСК: Будущее страхового рынка – в развитии цифровых технологий





[b]На сегодняшний день Страховой Дом ВСК — один из ведущих страховщиков России. В Ростовской области компания входит в тройку лидеров по сборам среди страховщиков региона.



В целом по стране ВСК обеспечивает защитой уже свыше 300 организаций и более 30 млн человек по всей стране. О дальнейших планах развития компании, а также об основных тенденциях страхового рынка мы поговорили с директором ростовского филиала Страхового Дома ВСК Сергеем Колывановым.



- Страховой Дом ВСК уже более 26 лет работает на российском страховом рынке. Как Вашей компании удаётся столько времени удерживать лидирующие позиции?



- Действительно, мы уже больше четверти века работаем на страховом рынке страны. С самого начала мы приняли для себя стратегию активного регионального развития, и уже в первые несколько лет работы компании были открыты более 40 филиалов, в числе них и ростовский. Сегодня ВСК – универсальная компания, оказывающая весь спектр страховых услуг. У нас более 100 продуктов для различных нужд населения и бизнеса. Компания стабильно входит в десятку крупнейших страховщиков по сборам. В Ростовской области более 200 тысяч человек и четырёх тысяч юридических лиц доверяют нам страховую защиту.



Успех, на мой взгляд, складывается из нескольких составляющих. Во многом он зависит от команды – у нас слаженный коллектив профессионалов. Наша цель – не просто заключить договор, а выстроить по-настоящему партнерские отношения, понять, чем живет человек или предприятие. Но самое главное – честная работа, выполнение взятых на себя обязательств и постоянная работа над повышением качества сервиса.



- Расскажите о новых продуктах, которые появились на рынке?



- Я бы выделил три ключевых тренда в продуктах. Во-первых, новые программы медицинского страхования с сервисной составляющей. Например, телемедицина позволяет круглосуточно в любой точке мира получить онлайн-консультацию практикующих врачей с помощью чата с врачом, аудио-, видеозвонка через мобильный телефон или компьютер.



Во-вторых, инвестиционное страхование жизни, которое позволяет инвестировать деньги без риска потерять вложенные средства, также в программу входит комплексная финансовая защита на случай непредвиденных событий.



Ну и, в-третьих, это программы с различными дополнительными сервисами. Например, ДМС дополняется услугой психологической помощи, а страхование жизни – сервисом юридических консультаций для получения налогового вычета.



- За более чем 26 лет работы ВСК страховой рынок России сильно изменился. Как, по Вашему мнению, будет дальше развиваться сектор страхования?



- Действительно, рынок претерпел большие изменения. Многие игроки покинули его, а между устоявшими компаниями развернулась серьезная конкуренция за клиента. При этом страховой рынок уже на протяжении пяти лет регулируется Банком России, что также способствует повышению его прозрачности для клиента.



Если говорить о дальнейшем развитии страхования в России, то стоит отметить, что страховые услуги будут все больше уходить в «цифру». Многие сервисы покупки полиса, урегулирования уже есть в онлайне. За этими процессами и есть будущее рынка. Совсем скоро офис страховой компании будет в кармане или в дамской сумочке – благодаря многофункциональным мобильным приложениям.



- Как активно развивает подобные технологичные сервисы ВСК?



- Мы видим, что сами клиенты все чаще хотят получать услугу с помощью гаджета, не выходя из дома. Поэтому мы в числе первых среди страховщиков запустили мобильное приложение «ВСК страхование». Сегодня наши клиенты могут не только приобрести полис онлайн, но и дистанционно заявить о страховом случае и урегулировать его.



Уже более миллиона человек зарегистрировались на сайте в личном кабинете и в мобильном приложении ВСК.



- Не за горами уже 2019 год. Какие цели и задачи ставит перед собой компания на будущее?



- Ключевой задачей ВСК являются масштабирование бизнеса и выход на новые рынки. Мы планируем по итогам 2020 года войти в топ-5 лучших страховых компаний страны. Следуя нашей стратегии, активы группы через два года должны превысить 175 млрд рублей, а сборы – 150 млрд рублей.



Конечно, мы будем и дальше осваивать и внедрять новые технологии.