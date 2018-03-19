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Стоимость потребительской корзины в Ростовской области снова возросла

Стоимость потребительской корзины в Ростовской области снова возросла
Цена минимального набора продуктов питания достигла в феврале 3 503,04 рубля. Сумма возросла на 1,5% по сравнению с прошлым месяцем и на 3,3% - с декабрем 2017 года.

Самой дешевой продуктовая корзина оказалась в Волгоградской области и составила 3 444,97 рубля. В Севастополе ее стоимость наиболее максимальная - 3 959,15 рубля. Средняя цена стандартного расчётного набора в стране - 3 826,25 рубля. Это выше, чем в прошлом месяце, на 1%. Если сравнить с декабрем прошлого года, показатель увеличится до 2,3%.

В феврале на Дону продукты подорожали на 0,4%, в то время как по России — на 0,2%. Сумма получается также выше и прошлогоднего среднеобластного уровня (в феврале 2017 года – 0,2%). Больше всего возросла стоимость продуктов на продовольственные товары - на 0,7%. На 0,2% увеличилась цена непродовольственных товаров, платных услуг – на треть процента.

Напомним, что в потребительскую корзину входят продукты питания, одежда, средства гигиены, оплата за услуги ЖКХ, расходы на здравоохранение, транспорт и прочее.

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