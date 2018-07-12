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Стихийный рынок в Ростове разогнали с ОМОНОМ

Стихийный рынок в Ростове разогнали с ОМОНОМ
В Ростове разогнали стихийный рынок в микрорайоне Рабочий городок.

Торговля, которая бойко шла здесь ни одно десятилетие, приостановлена. Утром в субботу, 14 июля, на рынке появились сотрудники администрации и попросили продавцов очистить территорию.

Но оставлять свои места люди не спешили, более того, они активно сопротивлялись. Общение чиновников и продавцов переросло в митинг. Представителям власти пришлось вызвать подкрепление. На место прибыли полицейские и два автобуса с бойцами Росгвардии.



Мнения местных жителей по поводу незаконного рынка разделились. Одни посетовали на то, что лишились возможности покупать домашние продукты, другие уверены, что дорога – не место для продажи продуктов.
«Давно пора этот «рынок» прикрыть. Договоритесь насчет площадки, где вы не будете людям мешать. А вообще все эти рынки это пережитки 90-х».

«Потому что у нас мегаполис, а не колхоз, чтобы торговать посреди дороги перекрыв её».

«Сама администрация города организовала эту ярмарку, разрешение было. А вот на каком основании его разогнали, никто толком не смог объяснить. Просто могли бы людей предупредить, куда им теперь все продукты девать? Ладно, продавцы, сами покупатели умоляли, просили оставить людей в покое, но им всё равно», - написала предприниматель Анна Н.

«Вся продукция каждую неделю проверяется врачом и продавцам выдают справки об отсутствии в товарах нитратов, это всё контролировалось», - добавила девушка.

Стихийный рынок в Ростове разогнали с ОМОНОМ

Добавим, что борьба с незаконной торговлей активизировалась в Ростове после того, как местных чиновников раскритиковал губернатор. Глава региона потребовал ликвидировать стихийные рынки. Кроме того, донские депутаты увеличили штраф за несанкционированную торговлю с 500 рублей до 3 тыс. рублей.

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