Стихийный рынок в Ростове разогнали с ОМОНОМ



В Ростове разогнали стихийный рынок в микрорайоне Рабочий городок.



Торговля, которая бойко шла здесь ни одно десятилетие, приостановлена. Утром в субботу, 14 июля, на рынке появились сотрудники администрации и попросили продавцов очистить территорию.



Но оставлять свои места люди не спешили, более того, они активно сопротивлялись. Общение чиновников и продавцов переросло в митинг. Представителям власти пришлось вызвать подкрепление. На место прибыли полицейские и два автобуса с бойцами Росгвардии.







Мнения местных жителей по поводу незаконного рынка разделились. Одни посетовали на то, что лишились возможности покупать домашние продукты, другие уверены, что дорога – не место для продажи продуктов.

«Давно пора этот «рынок» прикрыть. Договоритесь насчет площадки, где вы не будете людям мешать. А вообще все эти рынки это пережитки 90-х».



«Потому что у нас мегаполис, а не колхоз, чтобы торговать посреди дороги перекрыв её».



«Сама администрация города организовала эту ярмарку, разрешение было. А вот на каком основании его разогнали, никто толком не смог объяснить. Просто могли бы людей предупредить, куда им теперь все продукты девать? Ладно, продавцы, сами покупатели умоляли, просили оставить людей в покое, но им всё равно», - написала предприниматель Анна Н.



«Вся продукция каждую неделю проверяется врачом и продавцам выдают справки об отсутствии в товарах нитратов, это всё контролировалось», - добавила девушка.







Добавим, что борьба с незаконной торговлей активизировалась в Ростове после того, как местных чиновников раскритиковал губернатор. Глава региона потребовал ликвидировать стихийные рынки. Кроме того, донские депутаты увеличили штраф за несанкционированную торговлю с 500 рублей до 3 тыс. рублей.