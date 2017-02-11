Стая бродячих собак напала на ростовчанку





В Ростове стая бродячих собак напала на местную жительницу. По словам девушки, если бы не помощь прохожего, агрессивные животные могли её загрызть.



Инцидент произошёл 10 февраля на улице Ленина напротив воинской части.

«Огромное спасибо мужчине, который спас мне вчера жизнь, отбив от стаи бродячих собак! Еще бы чуть-чуть, и они меня просто загрызли. К сожалению, не знаю Вашего имени, и если Вы это сообщение когда-нибудь прочитаете, то знайте, что Вам благодарна вся моя семья!!!» - написала жительница Ростова Маргарита, обращаясь к своему спасителю.



Под сообщение ростовчанки за короткое время появилось больше сотни комментариев. Большинство горожан признают, что проблема существует и её необходимо решать. Однако ростовчане расходятся во мнении, какие методы должны быть использованы в борьбе с бездомными животными. Одни считают, что собак и кошек нужно уничтожать, другие уверены, что необходимо создавать приюты для бродячих животных.