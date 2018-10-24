Старочеркасский музей-заповедник передаст РПЦ келейный корпус





Старочеркасский музей-заповедник готовит к передаче Донской митрополии келейный корпус. Объект расположен на территории донского монастыря в станице Старочеркасской.



Речь идёт о здании площадью 199,3 кв. м. Из исторической справки известно, что в 1837 году по инициативе наследниц рода Ефремовых на территории Ефремовского подворья был создан Старочеркасский Ефремовский женский монастырь. В 1862 году Старочеркасское общество пожертвовало монастырю участок земли с восточной стороны монастырской ограды. На этом участке в 70-80-е годы XIX века было построено три корпуса. Среди них — здание монастырских келий. Келейный корпус, предположительно, построен монастырём в 1874 году, он состоял из восьми комнат и предназначался для проживания монахинь.



В 1927 году монастырь расформировали. В помещениях монастыря разместилась детская трудовая коммуна. До 1970 года в зданиях монастырских келий размещались интернат для умственно отсталых детей, сельская больница. После Великой Отечественной войны часть корпусов была занята под интернат для инвалидов. В 1970 году был основан Государственный Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник, в который вошел комплекс памятников на монастырском подворье XVIII-XIX веков, получивший федеральный статус.



В 1996 году здание было передано в пользование Свято-Донскому Старочеркасскому мужскому монастырю и до сих пор находится у него в безвозмездном пользовании. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился с письмом к министру имущественных и земельных отношений Ростовской области Николаю Толмачеву с просьбой передать объект в собственность Ростовской епархии.

- Эти здания входят в монастырский комплекс, мы давно настаивали на том, чтобы епархия оформила их в свою собственность, - рассказали в Старочеркасском музее-заповеднике. – В настоящее время идёт процесс оформления документов.



По информации источника, объект представляет собой две кельи, одна из которых находится в руинированном состоянии, вторая отремонтирована силами монастыря. Музей не имел к ним доступа и в то же время нёс за них ответственность, поскольку фактически являлся владельцем построек.



Напомним, в 2017 году Старочеркасский музей-заповедник оспорил решение регионального Минимущества о передаче Атаманского дворца – главной жемчужины музея – РПЦ.