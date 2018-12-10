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Стало известно о беременности ростовчанки Виктории Лопырёвой

Стало известно о беременности ростовчанки Виктории Лопырёвой
Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые рассказала о своей беременности. Счастливой новостью она поделилась в интервью «КП».

Кто является отцом ребёнка, пока не известно, но это точно не её бывший возлюбленный Николай Басков. Их роман закончился ещё в январе. Влюблённые практически не видели друг друга из-за постоянных гастролей. В итоге их пара распалась.

Тем не менее Виктория и Николай остались друзьями.

- Я по-прежнему обожаю Колю. У нас прекрасные отношения, но так получилось, что как пара мы не состоялись, - рассказала ростовчанка. - Я убедилась, что строить отношения в семье, где две творческие единицы, очень сложно, а иногда и невозможно.

После расставания с артистом женщина вновь влюбилась. Однако личность её нового бойфренда остаётся тайной.

- Он непубличный человек, далёк от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - поделилась Виктория. - Я всегда хотела, чтобы со мной был тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Думаю, что встретила настоящего мужчину.

Жениться влюблённые пока не планируют. Все их мысли заняты малышом, который скоро появится на свет. Лопырёва сейчас готовится к материнству и обращается за советами к подругам, которые уже растят детей. Она признаётся, что плохо спит, так как ей сильно мешает живот.

Родители решили не узнавать пол ребёнка раньше времени. Ростовчанка говорит, что одинаково хочет и мальчика, и девочку.
Напомним, Виктория Лопырёва — ведущая спортивных телепрограмм и фотомодель. Она была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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