Стало известно о беременности ростовчанки Виктории Лопырёвой



Уроженка Ростова Виктория Лопырёва впервые рассказала о своей беременности. Счастливой новостью она поделилась в интервью «КП».



Кто является отцом ребёнка, пока не известно, но это точно не её бывший возлюбленный Николай Басков. Их роман закончился ещё в январе. Влюблённые практически не видели друг друга из-за постоянных гастролей. В итоге их пара распалась.



Тем не менее Виктория и Николай остались друзьями.



- Я по-прежнему обожаю Колю. У нас прекрасные отношения, но так получилось, что как пара мы не состоялись, - рассказала ростовчанка. - Я убедилась, что строить отношения в семье, где две творческие единицы, очень сложно, а иногда и невозможно.



После расставания с артистом женщина вновь влюбилась. Однако личность её нового бойфренда остаётся тайной.



- Он непубличный человек, далёк от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится, - поделилась Виктория. - Я всегда хотела, чтобы со мной был тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца. Думаю, что встретила настоящего мужчину.



Жениться влюблённые пока не планируют. Все их мысли заняты малышом, который скоро появится на свет. Лопырёва сейчас готовится к материнству и обращается за советами к подругам, которые уже растят детей. Она признаётся, что плохо спит, так как ей сильно мешает живот.



Родители решили не узнавать пол ребёнка раньше времени. Ростовчанка говорит, что одинаково хочет и мальчика, и девочку.

Напомним, Виктория Лопырёва — ведущая спортивных телепрограмм и фотомодель. Она была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году.