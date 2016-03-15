Стало известно имя священника, устроившего массовое ДТП на Халтуринском в Ростове



Стало известно имя священнослужителя, который пьяным устроил массовое ДТП на переулке Халтуринском ночью 17 января.



По информации источника, за рулем «Мицубиси ASX» был штатный клирик Благовещенского греческого храма Ростова 25-летний Димитрий Кивилиди. В иномарке, кроме водителя в момент аварии находились женщина и 8-летний ребенок.



Димитрий Кивилиди окончил Донскую Духовную Семинарию в 2015 году и в этом же году получил награду - набедренник (принадлежность богослужебного облачения православного священника русской традиции). Набедренник дается священнику (иерею и иеромонаху) за ревностное служение Церкви в качестве первой награды.



Напомним, авария произошла около половины первого ночи 17 января на переулке Халтуринском. По предварительным данным, 25-летний водитель «Мицубиси АSX» столкнулся с ехавшим в попутном направлении «ВАЗ-21099», после чего оба автомобиля врезались в припаркованные машины. Всего оказались повреждены 7 транспортных средств. В пресс-службе ГУ МВД Ростовской области сообщили, что водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.



Прибывшие на место аварии медики оказали помощь пассажирам «Мицубиси» - женщине и 8-летнему мальчику.



По словам очевидцем, «Мицубиси» двигался в сторону улицы Пушкинской со скоростью не менее 100-120 км/ч.