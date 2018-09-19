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Стали известны личности пары студентов, погибших в аварии по дороге в Ростов

Стали известны личности пары студентов, погибших в аварии по дороге в Ростов
Установлены личности молодой пары, погибшей в ДТП на трассе М-4 «Дон». Трагедия случилась с 22-летней Еленой Бондаревой и 20-летним Юрием Казанцевым - студентами из города Катав-Ивановск Челябинской области.

Ребята любили путешествовать. И в этот раз они вместе оправились в длительную поездку. К несчастью, она стала для них роковой. Судя по странице в соцсети, Юрий часто делал Елене сюрпризы, а накануне трагедии подарил кольцо.

Напомним,молодые люди попали в аварию по дороге в Ростов. Страшное ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» 18 сентября. По предварительным данным, 20-летний водитель «Черри Тиго» не справился с управлением и врезался во встречный «МАН».

Стали известны личности пары студентов, погибших в аварии по дороге в Ростов

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