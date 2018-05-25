Стали известны фамилии самых богатых главврачей Ростова-на-Дону



Стали известны фамилии самых богатых главврачей Ростова-на-Дону. На сайте управления здравоохранения появились декларации о доходах за 2017 год.



Так, самым богатым заведующим больницей в 2017 году стал руководитель МБУЗ «КДЦ «Здоровье» Игорь Абоян. Он заработал 5,4 миллиона рублей. В его собственности числятся три земельных участка, два жилых дома и две квартиры. Супруга главврача заработала немногим меньше, а именно - 5,3 миллиона рублей. На нее зарегистрированы три квартиры и земельный участок.



3,3 миллиона рублей заработал главный врач ЦГБ Дмитрий Сизякин. В собственности у медицинского работника находятся две квартиры, два жилых дома, три земельных участка и торговый павильон. Супруга Дмитрия Сизякина заработала 2,9 миллиона рублей. В ее собственности находятся три квартиры, площадью 225, 79 и 58 «квадратов».



Главный врач 4-й городской больницы заработал в 2017 году 2,8 миллиона рублей. На него зарегистрированы жилой дом и пять участков. Супруга главврача заработала 1,4 миллиона рублей. В ее собственности находится автомобиль «Вольво».



Остальные главные врачи заработали от полумиллиона до 2 миллионов рублей. Всего с списке значатся 36 фамилий. При этом средняя зарплата обычного врача составляет 23 тысячи рублей, а младшие медработники получают не более 15-17 тысяч рублей.