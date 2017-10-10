Стала известна причина крупного пожара на рынке Темерник в Ростове



Стала известна причина пожара на рынке Темерник. По материалам проверки, проведённой по факту возгорания, возбуждено уголовное дело.



К масштабному пожару на вещевом рынке привело неосторожное обращение с огнём.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что двое граждан по согласованию с сотрудниками рынка выполняли сварочные работы для укрепления на металлической стене контейнера терминала оплаты сотовой связи, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате неосторожного обращения со сварочным аппаратом произошло возгорание имущества внутри контейнера. Впоследствии пожар распространился на всю территорию верхней площадки рынка «Восточный».



Пожар распространился на площадь 6 000 кв. м. Огонь уничтожил более 500 контейнеров с товаром. По собранным материалам возбуждено уголовное дело «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».



Напомним, пожар на рынке произошёл около 20 часов 8 октября. В тушении были задействованы сотни спасателей и десятки единиц техники. Ликвидировать пожар удалось только спустя 18 часов.