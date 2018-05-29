Авторизация

Регистрация


  • USD 62.59
  • EUR 72.52
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли

Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли
Несмотря на все заверения ростовских чиновников о том, что Станиславского сдадут вовремя, сроки снова перенесли. На этот раз завершить работы обещают к 15 июня.

В связи с этим продлено ограничение движения транспорта по Станиславского от проспекта Театрального до переулка Семашко и от проспекта Буденновского до переулка Братского.

Напомним, 14 мая дорожники сообщили, что на участке от Театральной площади до Ворошиловского проспекта работы будут завершены к 1 июня. А участок на площади 5-го Донского корпуса планируется закончить до 7 июня. Однако свои обещания подрядчик вновь не выполнил.

Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли

В мэрии Ростова сообщили, что работы на Станиславского ведутся круглосуточно, поможет ли это завершить реконструкцию к вновь обозначенному сроку, увидим через две недели.

Добавим, что конкурс на ремонт одной из самых старых улиц города был объявлен в ноябре 2016 года. Подряд выиграло ООО «ДРСУ». Объем работ был оценен в 860 миллионов рублей. Дата окончания - 31 мая 2018 года. Реконструкция началась в начале 2017-го.

Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли

Дополнительно более 18 млн рублей было выделено на оплату работы ООО «Геоэкопроект», который должен был контролировать ход работ на Станиславского. Какими полномочиями наделена компания, что конкретно входит в её обязанности, в фирме пояснить не смогли, сославшись на то, что городская администрация не дала согласия на предоставление комментариев.

О том, в каком состоянии находится улица Станиславского в день, когда изначально планировалось полностью завершить реконструкцию, красноречивее всего расскажут фотографии.

Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенеслиСроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.