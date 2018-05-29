Сроки окончания реконструкции Станиславского снова перенесли



Несмотря на все заверения ростовских чиновников о том, что Станиславского сдадут вовремя, сроки снова перенесли. На этот раз завершить работы обещают к 15 июня.



В связи с этим продлено ограничение движения транспорта по Станиславского от проспекта Театрального до переулка Семашко и от проспекта Буденновского до переулка Братского.



Напомним, 14 мая дорожники сообщили, что на участке от Театральной площади до Ворошиловского проспекта работы будут завершены к 1 июня. А участок на площади 5-го Донского корпуса планируется закончить до 7 июня. Однако свои обещания подрядчик вновь не выполнил.







В мэрии Ростова сообщили, что работы на Станиславского ведутся круглосуточно, поможет ли это завершить реконструкцию к вновь обозначенному сроку, увидим через две недели.



Добавим, что конкурс на ремонт одной из самых старых улиц города был объявлен в ноябре 2016 года. Подряд выиграло ООО «ДРСУ». Объем работ был оценен в 860 миллионов рублей. Дата окончания - 31 мая 2018 года. Реконструкция началась в начале 2017-го.







Дополнительно более 18 млн рублей было выделено на оплату работы ООО «Геоэкопроект», который должен был контролировать ход работ на Станиславского. Какими полномочиями наделена компания, что конкретно входит в её обязанности, в фирме пояснить не смогли, сославшись на то, что городская администрация не дала согласия на предоставление комментариев.



О том, в каком состоянии находится улица Станиславского в день, когда изначально планировалось полностью завершить реконструкцию, красноречивее всего расскажут фотографии.



