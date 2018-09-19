Средневековый винный погреб нашли во время раскопок в Азове





В Азове во время раскопок на улице Мира археологи обнаружили винный погреб.



В хозяйственной яме 14-го века учёные нашли три кувшина и чашу. Столовые сосуды были изготовлены в средневековом Азаке.

- Сосуды с двух сторон были покрыты глазурью, что нечасто встречается, - рассказал заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. - Чаши с двухсторонней глазурью, как правило, имели другой орнамент.



Кувшины подобной формы и в настоящее время служат для подачи вина к столу в средиземноморских ресторанах.







Ранее на этом же раскопе специалисты обнаружили целый винный кувшин, произведенный в Юго-Восточном Крыму. На него были нанесены вертикальные полосы марганцевого цвета. Подобная техника орнаментации крайне редко использовалась местными гончарами и никогда ранее не встречалась на кувшинах.

- В северном Причерноморье, как части Средиземноморья, винные кувшины существовали издавна, но именно такой формы появились в нашем регионе только в золотоордынский период, - добавил Андрей Масловский. - Они имитируют итальянские образцы, которые можно увидеть и в витринах нашего музея.







Интересно, что скопление сосудов было найдено в выгребной яме рядом с большим купеческим домом. Там же находились и фрагменты стеклянных стаканов. В целом со всего раскопа археологи подняли сотни стеклянных емкостей.



Учёные предполагают, что ими был исследован винный погребок, где каждый средневековый горожанин мог пропустить по стаканчику. Возможно, после одного из обильных возлияний эти сосуды и оказались в выгребной яме, то есть в туалете.