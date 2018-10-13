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Средневековый погреб с заморской керамикой нашли в Азове

Средневековый погреб с заморской керамикой нашли в Азове
В Азове в переулке Морском археологи раскопали средневековый погреб. Внутри учёные обнаружили фрагменты заморской керамики.

Этот район плохо изучен специалистами. По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, на этом участке соприкасалась жизнь городских и сельских жителей. В этих местах функционировало поливное земледелие (основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем). Об этом свидетельствовали фрагменты специальных сосудов, которые неоднократно находили археологи.

Однако район оставался малоизученным, поэтому каждый найденный здесь предмет даёт новую информацию. В частности, здесь найден погреб с предметами первой половины 14-го века. Самой интересной из них стал фрагмент круглодонного горшка.

- Это фрагмент круглодонного горшка, привезенного из Средиземноморья, - отметил Андрей Масловский, - такая форма не характерна для керамики Восточной Европы.

Археологи продолжают работу на данном участке. Учёные надеются, что раскоп принесёт им ещё немало сюрпризов.

Средневековый погреб с заморской керамикой нашли в Азове

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