Средневековый погреб с заморской керамикой нашли в Азове



В Азове в переулке Морском археологи раскопали средневековый погреб. Внутри учёные обнаружили фрагменты заморской керамики.



Этот район плохо изучен специалистами. По словам заведующего отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрея Масловского, на этом участке соприкасалась жизнь городских и сельских жителей. В этих местах функционировало поливное земледелие (основанное на искусственном орошении с помощью ирригационных систем). Об этом свидетельствовали фрагменты специальных сосудов, которые неоднократно находили археологи.



Однако район оставался малоизученным, поэтому каждый найденный здесь предмет даёт новую информацию. В частности, здесь найден погреб с предметами первой половины 14-го века. Самой интересной из них стал фрагмент круглодонного горшка.



- Это фрагмент круглодонного горшка, привезенного из Средиземноморья, - отметил Андрей Масловский, - такая форма не характерна для керамики Восточной Европы.



Археологи продолжают работу на данном участке. Учёные надеются, что раскоп принесёт им ещё немало сюрпризов.



