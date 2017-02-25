Авторизация

Регистрация
  • USD 0.00
  • EUR 0.00
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Сразу в нескольких районах Ростова отключат свет в начале следующей недели

Сразу в нескольких районах Ростова отключат свет в начале следующей недели

27 и 28 февраля сразу в нескольких районах Ростова будут отключать электроэнергию. Это связано с профилактическими работами на линиях.

27 февраля с 9:00 до 17:00 электроснабжения не будет по следующим адресам:
- улица Татарская 70-112,71-119; Славинская 65-79; Белорусская 189-221;

- переулок Охотский 40-82,39-81; Мезенский 2-28,39-87; Сахалинский 40-84; 45-89; 2-ой Сахалинский 4-24,1-23; 3-ий Сахалинский 2-20,1-17; 4-ый Сахалинский 2-16,1-13.

28 февраля с 09:00 до 17:00 без света останутся:

- улица Калинина 145-193, 174-194; Зорге 40; Ровенская 73-109, 74-130; Содружества 9-17, 34-42; Александровский спуск 2-156; Рябышева 66-92, 93-129; В. Черевичкина 68-92;

- переулок Водопроводный 1-7; Ветреный 102-104; Клавишный 26-36, 19-45.

28 февраля с 10:00 до 12:00 света не будет по адресам:

- улица Гусева 106-122; Минераловодская 80-142, 101-161; Собино 98-142, 113-131;

- переулок Куперовский 33-35, 34-36; Подпольный 13; Чухновский 1-13, 2-12.

А с 12:00 до 14:00 электричество отключат в домах по адресам:

- улица Вагулевского 74-126, 97-147; Лензаводская 1-41, 2-24;

- переулок Рыбный 32; Ярославский 2-6, 5-7;

- проспект Ставского 8-24, 9-27.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!