Сразу в нескольких районах Ростова отключат свет в начале следующей недели





27 и 28 февраля сразу в нескольких районах Ростова будут отключать электроэнергию. Это связано с профилактическими работами на линиях.



27 февраля с 9:00 до 17:00 электроснабжения не будет по следующим адресам:

- улица Татарская 70-112,71-119; Славинская 65-79; Белорусская 189-221;



- переулок Охотский 40-82,39-81; Мезенский 2-28,39-87; Сахалинский 40-84; 45-89; 2-ой Сахалинский 4-24,1-23; 3-ий Сахалинский 2-20,1-17; 4-ый Сахалинский 2-16,1-13.



28 февраля с 09:00 до 17:00 без света останутся:



- улица Калинина 145-193, 174-194; Зорге 40; Ровенская 73-109, 74-130; Содружества 9-17, 34-42; Александровский спуск 2-156; Рябышева 66-92, 93-129; В. Черевичкина 68-92;



- переулок Водопроводный 1-7; Ветреный 102-104; Клавишный 26-36, 19-45.



28 февраля с 10:00 до 12:00 света не будет по адресам:



- улица Гусева 106-122; Минераловодская 80-142, 101-161; Собино 98-142, 113-131;



- переулок Куперовский 33-35, 34-36; Подпольный 13; Чухновский 1-13, 2-12.



А с 12:00 до 14:00 электричество отключат в домах по адресам:



- улица Вагулевского 74-126, 97-147; Лензаводская 1-41, 2-24;



- переулок Рыбный 32; Ярославский 2-6, 5-7;



- проспект Ставского 8-24, 9-27.