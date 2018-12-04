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Сразу в двух местах Ростовской области обнаружили боеприпасы времени ВОВ

Сразу в двух местах Ростовской области обнаружили боеприпасы времени ВОВ
На Дону одновременно в двух местах нашли боевые припасы времени Великой Отечественной войны. Сообщения о найденных снарядах поступило 5 декабря.

Около 13:00 диспетчерская служба получила информацию о том, что в селе Ряженое во время проведения земельных работ на территории частного дома найден снаряд. Дом находится по адресу: улица Есауленко, 26.

Через пять минут поступила информация от поисковой фирмы «Вектор» о том, что возле хутора Арпачин также найдены боеприпасы. Они были обнаружены при строительстве гидроузла во время исследования дна реки Дон. «Клад» представляет собой семь миномётных мин, три артиллерийских снаряда, 2 759 патронов разного калибра и один взрыватель для артснаряда.

- Места обнаружения взрывоопасных предметов сразу были оцеплены, - отметили в ДПЧС Ростовской области.

К проведению спасательных работ привлекались 315 спасателей и 91 единица техники.

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