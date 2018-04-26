Спустя полгода после петиции ростовского блогера зарплаты депутатов предложили приравнять к среднероссийским



Спустя полгода после петиции ростовского блогера зарплаты депутатов предложили приравнять к среднероссийским. На днях в думу вынесли законопроект о необходимости изменить выплаты чиновникам.



Согласно инициативе депутаты теперь должны получать на уровне со средней заработной платой по стране – порядка 35 тысяч рублей. Кроме того, предложено отменить и ряд привилегий: транспорт, отдых, льготное питание и т. д.



- Иным словом, как чудо, этот законопроект не назовешь, - прокомментировал ситуацию Вадим Манукян. – Я, конечно, не верю, что его примут. Но внимание на это обратили, так что уже неплохо.