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Спустя полгода после петиции ростовского блогера зарплаты депутатов предложили приравнять к среднероссийским

Спустя полгода после петиции ростовского блогера зарплаты депутатов предложили приравнять к среднероссийским
Спустя полгода после петиции ростовского блогера зарплаты депутатов предложили приравнять к среднероссийским. На днях в думу вынесли законопроект о необходимости изменить выплаты чиновникам.

Согласно инициативе депутаты теперь должны получать на уровне со средней заработной платой по стране – порядка 35 тысяч рублей. Кроме того, предложено отменить и ряд привилегий: транспорт, отдых, льготное питание и т. д.

- Иным словом, как чудо, этот законопроект не назовешь, - прокомментировал ситуацию Вадим Манукян. – Я, конечно, не верю, что его примут. Но внимание на это обратили, так что уже неплохо.

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