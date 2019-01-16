Спустя четыре месяца в Ростове нашли пропавшего без вести мужчину



В Ростове-на-Дону нашли живым 38-летнего мужчину. Евгения Конкина разыскивали больше четырёх месяцев.



Ростовчанин пропал 10 сентября на улице Орбитальная. Всё это время он не выходил на связь с родными. В поисках мужчины принимали участие полицейские и добровольцы.



К счастью, его удалось найти. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили эту информацию.



- В отношении горожанина никаких насильственных действий не применялось,- добавили в ведомстве.



Пока неизвестно, почему Евгений отсутствовал так долго.