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Спустя четыре месяца в Ростове нашли пропавшего без вести мужчину

Спустя четыре месяца в Ростове нашли пропавшего без вести мужчину
В Ростове-на-Дону нашли живым 38-летнего мужчину. Евгения Конкина разыскивали больше четырёх месяцев.

Ростовчанин пропал 10 сентября на улице Орбитальная. Всё это время он не выходил на связь с родными. В поисках мужчины принимали участие полицейские и добровольцы.

К счастью, его удалось найти. В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области подтвердили эту информацию.

- В отношении горожанина никаких насильственных действий не применялось,- добавили в ведомстве.

Пока неизвестно, почему Евгений отсутствовал так долго.

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