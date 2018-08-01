«Справедливая Россия» предложила ввести мораторий на повышение пенсионного возраста





Депутаты «Справедливой России» предложили в Госдуме ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Соответствующие поправки в закон подготовил руководитель фракции Сергей Миронов вместе с коллегами Михаилом Емельяновым и Олегом Шеином.



По мнению депутата Госдумы от Ростовской области Михаила Емельянова, реформировать пенсионную систему необходимо с учётом интересов всех слоев населения, а не принимать закон против народа.

- Нужно не лишать россиян права на пенсии, а принимать ту реформу, которая действительно поможет людям, – уверен Михаил Емельянов. – Поэтому мы предлагаем ввести мораторий на повышение пенсионного возраста. Также необходимо отменить все эти баллы, обязательную накопительную часть пенсии.



Депутат считает, что пенсия должна зависеть только от трех параметров – возраста, заработка и особых условий труда. А время ухода за ребёнком любого из родителей и период обучения в вузах при начислении пенсии должны засчитываться в страховой стаж.



Справороссы предлагают исключить из проекта закона любое упоминание о повышении пенсионного возраста, установив запрет на повышение до 1 января 2035 года.

- Кроме того, следует установить норму о полноценной индексации пенсий для работающих и неработающих пенсионеров, - добавил Михаил Емельнов.



Перечисленные инициативы вошли в альтернативный законопроект «О страховой пенсионной системе в Российской Федерации», подготовленный депутатами «Справедливой России». Он был внесен в Госдуму практически одновременно с инициативой правительства.



Напомним, 19 июля Государственная Дума России в первом чтении приняла резонансный законопроект о повышении пенсионного возраста. Он предполагает, что начиная со следующего года возраст выхода на пенсию россиян будет увеличиваться. Для мужчин возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет, для женщин до 63 лет.