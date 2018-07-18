«Справедливая Россия» проголосовала против антинародного пенсионного закона





19 июля Государственная Дума приняла историческое решение. Большинство депутатов федерального парламента проголосовали за повышение пенсионного возраста.



О том, как проходило голосование, рассказал депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По его словам, партия с самого начала пыталась снять обсуждение законопроекта с повестки дня.

– За это предложение проголосовали только 104 депутата. Большинство предпочло не голосовать вовсе, - рассказал Михаил Васильевич. – Для нас стало неожиданностью, что докладчиком по столь важному законопроекту выступил не премьер и даже не кто-то из вице-премьеров. Докладчиком был министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Конечно, мы понимали, что думское большинство поддержит законопроект. Но позиция нашей партии была и остается неизменной. Мы против повышения пенсионного возраста!



После доклада министру адресовали несколько вопросов. В частности, депутат от фракции «Справедливая Россия» Николай Рыжак поинтересовался, каким образом этот закон коснется военных и работников силовых структур. Формально новый закон их интересы не затрагивает. Но министр проигнорировал вопрос. Это заставляет думать, что именно эта категория станет следующей в списке ущемленных в пенсионных правах.



Затем слово предоставили представителям партий. От «Справедливой России» выступил председатель, депутат Госдумы Сергей Миронов. Он раскритиковал законопроект, отметив, что правительство лукавит, заявляя о демографических достижениях и серьезном увеличении продолжительности жизни. Миронов привел данные, согласно которым с 60-х годов среднестатистический россиянин после выхода на пенсию получает ее не больше 16 лет.



Но все аргументы прозвучали впустую. Решение уже было принято. Информационное табло зафиксировало цифры. Большинство от «Единой России» проголосовало за принятие закона в первом чтении. Голоса чуть больше сотни депутатов от оппозиционных партий никак не смогли повлиять на ситуацию.







Голосование наглядно проиллюстрировало, как народные избранники откровенно пренебрегают мнением народа. Даже официальные статистические данные говорят о том, что 90% россиян против повышения пенсионного возраста.



Михаил Емельянов считает, что это результат низкой активности жителей страны на выборах.

– Когда большая часть людей предпочитает не ходить на выборы, пренебрегает своим избирательны правом, то создаются все условия для манипуляций, фальсификаций результатов голосования, - добавил Емельянов. - А результат - это то, что мы сейчас имеем.



В заключение депутат добавил, что партия продолжит борьбу против антинародного закона. Однако главная борьба должна происходить в день голосования у избирательных урн. Парламентарий понадеялся, что россияне извлекут уроки из этой ситуации и не позволят обмануть себя ещё раз.