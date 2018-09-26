Списанные американские катера Украина направит в Азовское море





Береговая охрана США в Балтиморе передала Украине списанные катера Drummond и Cushing класса «Айленд». Возраст военной техники – 30 лет.



По информации СМИ, катера куплены Киевом в рамках американской программы продажи неиспользуемой военной техники и имущества.

«Первые два катера класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», — написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.



Ранее в Киеве сообщили о планах усилить военное присутствие в Азовском море. Украинские власти также намеревались создать в регионе военно-морскую базу.



Отметим, как сообщает «Московский комсомолец», во время встречи Петра Порошенко с главой Евросовета Дональдом Туском на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, кроме прочих вопросов, обсуждалась и ситуация в Азовском море.



Добавим, что «Айленд» — это класс быстроходных патрульных катеров для береговой охраны США, предназначен для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах.