Спикер донского Заксобрания встретился с молодёжью





Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко встретился со студентами донских вузов.



Спикер донского парламента отвечал на вопросы молодёжи 15 марта. Молодые люди активно включились в обсуждение проекта социально-экономического развития Ростовской области «Стратегия-2030». Они также поговорили с Александром Ищенко о предстоящих выборах президента России, взаимоотношении власти и молодежи, роли, которую должны сыграть представители молодого поколения в деле успешного развития родного региона и страны в целом.

- Мне всегда интересно общаться с молодежью, потому что новое поколение мыслит креативно и нестандартно, - прокомментировал Александр Ищенко. – Власть должна понимать запросы юных жителей, видеть и чувствовать перспективу взаимоотношений с ними.







В мероприятии приняла участие председатель Комитета по молодежной политике Заксобрания Екатерина Стенякина. Она отметила, что студенты всегда охотно вступают в диалог с представителями власти.

– Мы постоянно общаемся с молодежью абсолютно на любые темы, – подчеркнула Екатерина Стенякина. – Ребята попросили нас организовать встречу с председателем донского парламента, ведь узнать о законотворчестве, работе во власти и других важных вещах от профессионала высокого уровня всегда интересно.



Приятно отметить, что студенты следят за политической жизнью в стране, находятся в курсе основных событий, интересуются новостями в стране и мире. Во время встречи многие из них рассказали, что не будут отказываться от своего права и собираются принять участие в выборах 18 марта. Александр Ищенко в свою очередь добавил, что выборы являются механизмом, выявляющим мнение общества.







Молодежь также интересовала работа социального лифта в регионе и вопрос, как попасть на службу в Заксобрание.

- Парламент – орган, где рождаются законы, поэтому обязательно нужно иметь высшее юридическое образование, - рассказал Александр Ищенко. – К тому же необходимо пройти конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы. Главное – всегда проявлять инициативу.



Пользуясь возможностью, студенты задали спикеру донского парламента личные вопросы. Так, их интересовало, что председатель делает, когда терпит неудачи. Глава донского парламента ответил, что из любых неудач старается извлекать уроки и не принимает поражение близко к сердцу, а пытается проводить работу над ошибками.



Общение длилось около двух часов. Прощаясь со студентами, Александр Ищенко призвал их быть оптимистами, ведь тот, кто смотрит в будущее с хорошим настроем, лучше справляется с трудностями.



