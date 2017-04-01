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Спецслужбы Таганрога оцепили улицу из-за бесхозной сумки

Спецслужбы Таганрога оцепили улицу из-за бесхозной сумки

В Таганроге городские спецслужбы оцепили здание и проезжую часть из-за бесхозной сумки. Происшествие случилось 3 марта около полудня на улице Пархоменко.

Фотографии перекрытой дороги опубликовал в социальной сети очевидец. «Опять взрывают шутники», - прокомментировал автор снимка.
- Сообщение об опасной находке поступило в полицию около 12 часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции выехали на место. Специалисты исследовали прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Подозрительным предметом, напугавшим прохожих, оказалась бесхозная сумка с личными вещами.

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