Спецслужбы Таганрога оцепили улицу из-за бесхозной сумки
В Таганроге городские спецслужбы оцепили здание и проезжую часть из-за бесхозной сумки. Происшествие случилось 3 марта около полудня на улице Пархоменко.
Фотографии перекрытой дороги опубликовал в социальной сети очевидец. «Опять взрывают шутники», - прокомментировал автор снимка.
- Сообщение об опасной находке поступило в полицию около 12 часов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции выехали на место. Специалисты исследовали прилегающую территорию. Никаких взрывоопасных предметов обнаружено не было.
Подозрительным предметом, напугавшим прохожих, оказалась бесхозная сумка с личными вещами.