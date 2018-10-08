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Сотрудник салона связи в Ростове тайно оформлял кредиты в качестве «подарка»

Сотрудник салона связи в Ростове тайно оформлял кредиты в качестве «подарка»
В Ростове двое приятелей тайно оформили кредиты на трёх человек. Общая сумма заёмных средств составила 340 тысяч рублей.

Один из подозреваемых работал в салоне связи в Первомайском районе Ростова. Вместе с безработным другом они придумали мошенническую схему. Они рассказали своим знакомым о несуществующей акции, по которой якобы можно получить телефон в подарок. Участие в лжеакции приняли трое ростовчан. Они предъявили в магазине паспорта и бесплатно
получили телефоны. Вскоре после этого обладателям подарков стали приходить сообщения из банка с требованием погасить кредит.
- Продавец телефонов делал копии документов участников лжеакции и через своего знакомого оформлял на этих людей кредиты, а деньги предприимчивые друзья делили между собой, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Подозреваемых задержали 8 октября. В отношении 21-летнего и 24-летнего приятелей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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