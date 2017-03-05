Сотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителям





Ростовчанок за рулём поздравили с наступающим Международным женским днём сотрудники ГИБДД.



7 марта на Театральной площади инспектора останавливали всех девушек-водителей. Почти все автоледи изумлялись, опасаясь, что нарушили правила дорожного движения и сами этого не заметили. Но их изумление становилось еще больше, когда вместо положенной в таких случаях проверки документов им вручала букетик тюльпанов и сувенир.

- Я так испугалась! Думала, что что-то нарушила. Очень неожиданно и приятно!- Сказала одна из девушек-водителей.



Ещё одна водитель, завидев ДПС, начала поспешно поправлять ремень безопасности. Но это ей не помогло - её все равно остановили и торжественно вручили цветы.



Сотрудники донской Госавтоинспекции поздравляли женщин с восьми часов утра. Перед тем, как приехать на конечную остановку, Театральную площадь, они побывали на кольце Доватора/ Малиновского, площадях 2-ой пятилетки, Гагарина и Страны Советов.



Как отметили в ГИБДД, акция «Цветочный патруль» в преддверии 8 марта проводится ежегодно.







