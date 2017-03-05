Авторизация

Регистрация
  • USD 58.26
  • EUR 61.71
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

Сотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителям

Сотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителям

Ростовчанок за рулём поздравили с наступающим Международным женским днём сотрудники ГИБДД.

7 марта на Театральной площади инспектора останавливали всех девушек-водителей. Почти все автоледи изумлялись, опасаясь, что нарушили правила дорожного движения и сами этого не заметили. Но их изумление становилось еще больше, когда вместо положенной в таких случаях проверки документов им вручала букетик тюльпанов и сувенир.
- Я так испугалась! Думала, что что-то нарушила. Очень неожиданно и приятно!- Сказала одна из девушек-водителей.

Ещё одна водитель, завидев ДПС, начала поспешно поправлять ремень безопасности. Но это ей не помогло - её все равно остановили и торжественно вручили цветы.

Сотрудники донской Госавтоинспекции поздравляли женщин с восьми часов утра. Перед тем, как приехать на конечную остановку, Театральную площадь, они побывали на кольце Доватора/ Малиновского, площадях 2-ой пятилетки, Гагарина и Страны Советов.

Как отметили в ГИБДД, акция «Цветочный патруль» в преддверии 8 марта проводится ежегодно.



Сотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителямСотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителямСотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителямСотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителямСотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителямСотрудники ГИБДД подарили цветы девушкам-водителям

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!