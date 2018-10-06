Сотрудника компании будут судить в Ростове за травмирование работника крюком крана



В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего заместителя главного механика ООО «Промэкспедиция». Он обвиняется в нарушении требований охраны труда.



В апреле 2018 года ответственный за работы повышенной опасности не проконтролировал подготовку участка к демонтажу листов напольного металлического покрытия на автоприёме. В результате 6 апреля случилось задымление под напольным покрытием. Слесарь-ремонтник попытался ликвидировать задымление ручной талью - подвесным грузоподъёмным устройством. Его крюком он зацепил демонтированный металлический лист. При натяжении произошёл срыв крюка, падая, он ударил мужчину.

- Рабочий получил множественные травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СКР. - Кроме того, в момент происшествия подозреваемый отсутствовал на месте производства работ, хотя должен был контролировать соблюдение мер безопасности всеми работниками организации.



В отношении заместителя главного механика ООО «Промэкспедиция» было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время уголовное дело передано в суд.