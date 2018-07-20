Сотни ростовчан пришли, чтобы поставить подписи в защиту «Дома Кисина» на Московской





Вечером 23 июля у архитектурного памятника на улице Московской в Ростове было необычайно многолюдно. Сотни ростовчан собрались у «Дома Кисина», чтобы поставить свои подписи в его защиту.



Жители донской столицы объединились в желании не допустить, чтобы «Дом с ангелами» был разрушен как десятки ему подобных. Уникальные строения доводят до состояния саморазрушения и, когда они уже начинают представлять опасность, признав аварийными, сносят. Так называемая ростовская схема, обкатана уже на десятках исторических зданий. Затем опустевшие места продают под коммерческую застройку.



«Дом Кисина» ждала такая же участь. На протяжении многих лет здание разрушалось. А после того, как в преддверии ЧМ-2018 его закрыли баннером, внутрь стали проникать бездомные. Они захламляют помещения, устраивают из них отхожие места и создают пожароопасную обстановку.



В понедельник ростовчане собрались, чтобы поставить подписи под письмом, адресованным главе администрации Ленинского района. Сбор подписей организовал ростовский клуб архитекторов. В обращении властей просят убрать баннер с фасада здания, очистить его от мусора, закрыть двери и окна, устранить течь внутри дома.



Участники акции надеются, что такое единение и активность ростовчан не оставят чиновников равнодушными и они примут меры, чтобы сохранить «Дом с ангелами».

Фото члена группы «Поток» Виталия Букурова

