Сотни ростовчан посетили митинг-концерт в честь годовщины присоединения Крыма к России





18 марта в Ростове-на-Дону состоялся митинг-концерт в честь присоединения полуострова Крым к России. Мероприятие прошло на Фонтанной площади донской столицы.



Несмотря на плохую погоду, на праздник пришли представители молодежных и патриотических организаций и просто неравнодушные жители города. Также в торжественном мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Ростовской области.

- Крым меняется, он становится таким же, как и вся остальная Россия. Полуостров развивается, качество жизни и самочувствие его жителей меняются в лучшую сторону, - сказал председатель донского Заксобрания Александр Ищенко. - Самое важное - за эти годы россияне и крымчане почувствовали себя единой семьей. Настроение жителей полуострова подчеркивает, что решения, принятые в 2014 году, были правильными, оправданными и послужили на благо всей страны.



Спикер отметил, что 18 марта крымчане впервые вместе со всей страной отдали свои голоса за президента России.



Говоря о дне всенародного голосования, Александр Ищенко добавил, что явка ростовчан на избирательных участках была очень высокой.

- Жители Ростовской области ярко проявили свой донской характер, и мы уверены, что итоги нынешних выборов создадут новые возможности для развития Ростовской области и всей страны, - подчеркнул председатель донского парламента.



Как отметил председатель комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений Шепелев, депутаты Крыма и Севастополя активно сотрудничают с парламентами Юга России. Осенью 2017 года на полуострове проходила конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации. На ней парламентарии южных регионов поделились друг с другом опытом. Такие конференции позволяют готовить совместные законодательные инициативы.



Напомним, что референдум о вхождении полуострова в состав Российской Федерации состоялся после государственного переворота в Украине в феврале 2014 года. Более 95 процентов жителей Крыма и Севастополя проголосовали «за». 18 марта 2014 года был заключен договор о принятии республики и города в состав России.