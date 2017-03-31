Сотни ростовчан останутся без света в первую рабочую неделю апреля





Сотни ростовчан останутся без света в первую рабочую неделю апреля. Электричество будут отключать из-за ремонта оборудования.



Так, 3 апреля с 9:00 до 17:00 света не будет на улицах:

- Абаканской, 22, 24, 24/1; 26 июня, 20б; Владиленской, 185-207, 126-136; Шатурской, 23-111, 16-84;Волгостроевской, 1-73, 2-94; Кржижановского, 75-157, 94-174; Герцена, 87-107,127,137-147; Расковой, 1-21, 2-24; Якуба Колоса, 1-9, 2-8;

- в переулках Конном, 1-23, 2-32; Красной Звезды, 1-21, 2-18; Ударников, 1-29, 2-22; Гельца, 1-17, 2-16.



В этот же день с 9:00 до 16:00 электричества не будет на улице Курсокй,4 и в СНТ «Горизонт».



Во вторник, 4 апреля, с 09:00 до 17:00 свет отключат на улицах:

- 20 линия, 45–65; 22 линия, 44–66, 45–77; 24 линия, 26–52, 95/27; Якуба Колоса, 27–41, 32–46; Лекальной, 9–29, 2–8; Ченцова, 85–91, Новостроевской, 25–151, 32–158; Книжной, 43–123, 58–138; Пахотной, 46–68 А. Блока, 43–59, 36–52; Детской, 79–139, 72–138; Расковой, 35, 54–56; 2-ой Краснодарской 78/1, 80/14;

- в переулках Конном, 48–56, 45;. Красной Звезды, 45–65, 52–68; Ударников, 45–83, 56–82; Молочном, 69–85; Гельца, 37–113, 28–62;

- на проспекте Коммунистическом, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27 В, 29.



С 9:00 до 18:00 свет отключат на улице Пацаева 16/1, 18, 20 А, 20 Б.



С 11:00 до 20:00 электричества не будет на улице Седова, 3–9 и проспекте Ворошиловский, 8, 4.



5 апреля с 09:00 до 17:00 света не будет на улицах:

- Мечникова, 77/1 , 77 /2 , 77 З, 77 В, 77 Б, Каширской, 4/1; Урожайной 11-33; 2-ой Краснодарской, 145, 145 А, 145 Д, 147/4, 145/6; Димитрова 51-57, 64-84; Коллективной 71-81, 68-74; Молокова 1-35,17/53, 2-38; Новолесной 1-3; Детской 196-244, 221-263; Солидарности 219-279, 208-236; Кржижановского 197-235, 222-252; Гарибальди 1-81, 2-78. Книжной, 177-213, 196-246; Новостроевской 173-219, 182-230;

- в переулках. Роговском 1-69, 2-44; Равенства 5-67, 8-64; Руднева 58-78, 61-73.



6 апреля с 9:00 до 17:00:

- улицы Всесоюзная, 187-229, 216-222; Набережная, 191-199; Циолковского, 98-142; Таганрогская, 118 /4, 118/6, 120, 120 /1, 120/2, 122, 122 /1, 124, 124 /1, 124/2, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 126, 126/1, 126/2 ; Каменногорская, 16-20; Пахотная , 234-236; Краеведческая, 1-9, 2-62, 64-126; Кржижановского, 301-405, 292-356, 373-413.

- переулки Богачёва 2-22; Красных Партизан, 1-79, 2-80; Флотский, 3-11, 2-16; Крестьянский, 7-39, 4-34;Валдайский, 9-47, 10-34; Цусимский, 1-65, 2-32.

-проспект 40 Лет Победы, 304 .



7 апреля с 9:00 до 16:00 свет отключат на улицах:

- Волгостроевской, 35-57, 42-70; Кржижановского, 115-131, 130-146; Герцена, 135-147; Детской, 1-79, 2-72;

- в переулках Конном, 1-7, 2-16; Ударников, 23, 25, 16; Красной Звезды, 15-17, 12-14;

Норильском, 15-17, 36-42; . Рационализаторском, 35-53, 28-40;

- на проспекте 40 Лет Победы, 13/5, 27 Б, 37/1, 37 Д, 37 Е, 37 Г.